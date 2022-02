Esta é a maneira mais fácil de lavar as vasilhas de plástico e pouca gente sabe

Sabe quando as vasilhas de plástico ficam engorduradas, super difíceis de lavar? Bom, é nessas horas que dá vontade de correr da cozinha e largar tudo para trás, mas os seus problemas acabaram! Basicamente, hoje vamos te ensinar como lavar as vasilhas de plástico sem precisar esfregar muito ou gastar muito detergente.

Antes de tudo, o truque que vamos apresentar viralizou nas redes sociais. Em suma, ele mostra como desencardir e desengordurar os potes de plástico, usando papel toalha e um pouco de água. Se você ficou curioso, vem com a gente!

Como lavar as vasilhas de plástico?

Se liga no passo a passo! Basicamente, você vai precisar de 1 folha de papel toalha, detergente, água e um pote engordurado e sujo de molho. Assim, dobre a folha de papel toalha e coloque-a dentro do pote. Em seguida, acrescente um pouco de detergente e água o suficiente para umedecer a folha. Agora vem o pulo do gato: tampe o pote e sacuda bastante.

Por fim, magicamente, toda sujeira e gordura gruda no papel toalha, limpando o pote.

