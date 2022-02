Recém-inaugurada, nova unidade da Clínica Popular da Saúde oferta 10 especialidades médicas e vários tipos de exames

Inaugurada em janeiro deste ano, a terceira unidade da Clínica Popular da Saúde já é um sucesso e se tornou uma grande referência para os moradores que vivem nas proximidades do bairro São Joaquim e já não precisam percorrer toda a cidade em busca de atendimento médico.

E a melhor parte é que, assim como as outras duas, que funcionam ativamente há anos em Anápolis, essa também foi toda pensada para ofertar preços acessíveis e assistência humanizada.

Na nova unidade, que fica localizada na Avenida Pedro Ludovico, ao lado do Residencial Porto Rico, já são oferecidas 10 especialidades médicas, além de consultórios que trazem mais conforto e uma melhor experiência de atendimento.

Os pacientes também conseguem realizar, no mesmo local, os mais diversos tipos de exames laboratoriais, além de exames cardiológicos, oftalmológicos e ultrassonografias.

E para facilitar ainda mais para os pacientes, os pagamentos podem ser realizados em dinheiro ou através de cartões de débito e crédito. No caso do crédito, é possível realizar parcelamentos em até 10 vezes. Antes, é necessário conferir as condições.

Os interessados em realizar agendamentos de consultas e exames em qualquer unidade da Clínica Popular da Saúde devem entrar em contato pelos telefones (62) 3324-8593 ou (62) 9 9551-1193.

Veja como ficou a unidade da Vila São Joaquim: