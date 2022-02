Seja em dias quentes ou chuvosos, um sorvete cai muito bem, não é mesmo? Agora, já pensou em um sorvete delicioso e saudável? Veja agora uma prática e deliciosa Receita de Sorvete Cremoso de Banana. Inclusive, ela só vai um ingrediente. Veja:

Receita de Sorvete Cremoso de Banana para fazer em casa com apenas um ingrediente:

Você vai precisar de:



12 bananas nanicas bem maduras

Modo de preparo:

Primeiro, pique as bananas em rodelas. Em seguida, arrume-as em uma bandeja forrada com filme pvc ou plástico para freezer e leve ao freezer por 5 horas ou no congelador até estarem bem congeladas.

Depois de congeladas desenforme-as. Assim, ainda congeladas leve metade ao multiprocessador e vá batendo aos poucos e mexendo com uma colher (no intervalo das batidas) até ficar com consistência levemente cremosa e esbranquiçada parecida com sorvete.

Por fim, proceda da mesma forma com a outra metade e junte tudo em um pote. Novamente, leve ao freezer até o momento de servir.

Dica: Sirva acompanhado de passas e aveia em flocos por cima.

Veja também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!