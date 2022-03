Caminhonete em alta velocidade salta rua, bate em muro e quase se choca com caminhões

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na madrugada deste domingo (06) para atender uma ocorrência bastante peculiar.

Uma caminhonete, modelo S10, desceu uma rua do Setor Parque das Américas, em Nerópolis, em alta velocidade, saltou do asfalto e bateu em um muro.

As imagens registradas por câmeras de monitoramento obtidas pelo Portal 6 mostraram que o acidente poderia ser pior, pois segundo antes dois caminhões cruzaram a via em sentido oposto.

Duas vítimas estavam na caminhonete e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O motorista teve escoriações no rosto e no queixo, além dores torácicas.

Já a ocupante do banco do passageiro precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde do município e não corre risco de morte.

Assista o vídeo que mostra o momento em que a caminhonete passa em alta velocidade: