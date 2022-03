Apesar da liberação, alunos de colégios estaduais continuam usando máscaras em Anápolis

Apesar do decreto que liberou o uso das máscaras em locais abertos e fechados em Anápolis, nada mudou para os estudantes da rede estadual na cidade.

É que por se tratar de unidades geridas pelo Governo de Goiás, todos os alunos ainda precisam usar o item de segurança dentro dos colégios.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), nesta quarta-feira (16), que afirmou que a pasta segue sempre as recomendações estaduais.

Ou seja, como Goiás, no geral, liberou as máscaras apenas para locais abertos e em municípios que tenham mais de 75% da população vacinada com a 2ª dose, o uso continuou e continua obrigatório no interior das unidades de ensino.

Por isso, até que a Secretaria Estadual de Saúde (SES) decida que os objetos não são necessários, os alunos só poderão retirá-lo da porta para fora.