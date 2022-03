Entrar em relacionamento exige muito de ambas as partes e estar bem consigo mesmo é crucial. Afinal, o amor é algo que transborda e não que complementa. Para se entregar para alguém é necessário se desprender do passado e se permitir viver o presente. Por isso, veja agora os sinais de que você está preparado para dar uma chance para o amor!

6 sinais que revelam que você está preparado para dar uma chance para o amor:

1. Está seguro consigo mesmo

O primeiro passo para amar alguém é se livrar das inseguranças. Em muitos casos, a insegurança leva a dependência e a carência, o que ocasiona em relacionamentos superficiais. Pondere suas vontades e necessidades, se fortalecendo!

2. Cansou da vidinha de balada

Esse sinal é muito forte! Quando você diz para si mesmo que está velho para as loucuras das noitadas, pode ter certeza, está na hora de encontrar um amor. Entenda, porém, que isso não é sinônimo de que seu amado (a) não pode ir às festinhas com você, é uma questão de não se identificar mais com a vida de solteiro.

3. Não há amarras do passado

Se você perceber que o seu eu interior está curado de todas as mágoas e frustrações do passado, pode ter certeza, é a hora do amor. Quando libertamos a dor do passado e nos conhecemos mais, o sentimento mais puro bate em nossas portas. Mas lembre-se: o amor vem para os distraídos.

4. Tornou-se mais responsável

É hora de esquecer os erros de antigos relacionamentos e começar a se perceber mais. Se você estiver mais responsável, consigo mesmo e com o próximo, é porque você está pronto para um relacionamento!

5. Está generoso

Se você chegou em uma fase da vida em que o bem-estar do próximo é sua preocupação, está na deixa de dar uma chance para uma nova paixão. No amor a gente se doa e se entrega, é importante ser generoso.

6. Amor próprio

Por fim, como não falar de relacionamento sem falar de amor próprio? Como se entregar ao amor sem antes se amar e se conhecer primeiro? Por isso, se você, que chegou até aqui, se sente inteiro e pronto para transbordar, é porque o amor está para chegar.

