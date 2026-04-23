Resultado Dupla Sena 2948: ninguém acerta os números sorteados e prêmio principal acumula para R$ 1.6 milhões

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, outras apostas foram contempladas no concurso

Da Redação - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2948 da Dupla Sena, sorteado na noite de quarta-feira (22), e o prêmio principal acumulou. Com isso, a estimativa da Caixa para o próximo concurso, marcado para sexta-feira (24), subiu para R$ 1,6 milhão.

No primeiro sorteio, as dezenas reveladas foram 01, 06, 11, 18, 27 e 36. Já no segundo, saíram os números 11, 18, 19, 23, 36 e 50. Em nenhuma das duas faixas principais houve apostas vencedoras.

Faixas menores tiveram apostas premiadas

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, outras apostas foram contempladas no concurso. No primeiro sorteio, três bilhetes fizeram cinco acertos e cada um vai receber R$ 12.717,90. Já no segundo, cinco apostas acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 6.867,67 cada.

Além disso, 369 apostas fizeram quatro acertos no primeiro sorteio, com prêmio de R$ 118,16, enquanto outras 6.736 acertaram três números e vão embolsar R$ 3,23 cada. No segundo sorteio, 380 apostas cravaram quatro dezenas e receberão R$ 114,74, enquanto 7.437 jogos fizeram três acertos, com prêmio individual de R$ 2,93.

Como funciona a Dupla Sena

Na Dupla Sena, o apostador escolhe de seis a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. Com um único bilhete, participa de dois sorteios no mesmo concurso e pode ganhar acertando três, quatro, cinco ou seis números em qualquer um deles. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3.

Os sorteios da modalidade são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre no período da noite. Caso não haja vencedor na faixa principal, como ocorreu no concurso 2948, o valor acumula para a primeira faixa do concurso seguinte.

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