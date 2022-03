Descubra o verdadeiro significado do emoji com o dedo na boca no WhatsApp

Cada dia que passa, o WhatsApp busca formas de melhorar a experiência de seus usuários na plataforma. Por isso, existem GIFS, imagens, status, mensagens de voz, figurinhas e os tradicionais emojis. E cada dia que passa um leva de novos emotions chega no app, mas muita gente não sabe o significado de todos eles. Então veja agora o verdadeiro significado do emoji com o dedo na boca!

Primeiramente, para baixar o aplicativo oficialmente, você pode entrar nos links a seguir de acordo com o sistema operacional que seu telefone usa. Por exemplo, para quem usa Android, iOS e para quem usa celulares Huawei. Além disso, para baixar o WhatsApp Web, basta acessar o link para Mac ou Windows.

Afinal, qual o verdadeiro significado do emoji com o dedo na boca?

A representação mais comum desse emoji apresenta uma carinha sorridente escondendo a risada com a mão. Ela pode ser usada para indicar humor, deboche ou uma maneira de contar um segredo mais divertido. Você usa muito?

