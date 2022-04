IPVA poderá ser pago em até oito parcelas neste ano, informa Governo de Goiás

Os motoristas goianos poderão pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em até oito parcelas após sanção do governador Ronaldo Caiado (DEM) do projeto que tratava sobre o tema.

A Secretaria da Economia de Goiás avisou nesta quinta-feira (31) que vai publicar no início da semana que vem o novo calendário de pagamento, válido entre maio e dezembro deste ano.

O parcelamento não será realizado em 10 vezes, como propôs o deputado Henrique Arantes (MDB), porque a lei foi aprovada somente agora.

No entanto, nos cálculos do governo, os donos de automóveis ainda poderão pagar o imposto em seis, sete ou oito parcelas, conforme o final da placa do veículo.

Ao todo, cerca de 1,3 milhões de goianos serão beneficiados com o novo parcelamento e 441 mil proprietários ainda terão descontos de 5% a 10% no imposto por participarem do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG).