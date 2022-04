Viver um amor intenso é uma vontade – às vezes até mesmo uma necessidade – da maioria das pessoas. Afinal de contas, se jogar de cabeça em um relacionamento pode ser uma das melhores sensações da vida!

Porém, é importante entender que existem alguns fatores importantes que devem ser seguidos antes de dar esse mergulho emocional.

Sendo assim, confira a seguir uma lista que preparamos com os principais sinais que você está pronto para se entregar a um grande amor.

6 sinais que revelam que você está preparado para viver um amor intenso

1. Confiança em si mesmo

O primeiro passo que revela que você está preparado para um grande amor é confiar em seu potencial de ser um bom par para a pessoa querida.

Isso porque, ao entrar em um relacionamento, é ruim ter inseguranças que te fazem sentir incapazes de oferecer coisas boas ao parceiro e fazê-lo feliz.

2. Não tem medo de ficar sozinho

Além disso, ter momentos de solidão é uma situação recorrente para a pessoa que está solteira. Contudo, se isso for motivo para buscar um relacionamento, sinal de alerta!

Ao se comprometer com uma pessoa, é importante ter em mente que ela é um ser com vontades, pensamentos e atitudes próprias, e não um “tapa buraco” para que você se sinta menos solitário.

Sendo assim, se você entende que o sentimento que te motiva a estar com esse outro alguém vem de um lugar de carinho e desejo de vê-lo bem, é um sinal positivo para um amor intenso!

3. Sabe os próprios limites

Por outro lado, é bom entender quais são seus próprios limites e até onde você pode se esforçar para agradar a outra pessoa.

Afinal, forçar uma atitude ou gosto que não combina com seu verdadeiro “eu” pode funcionar por algum tempo. Contudo, é um comportamento com data de validade e, com o tempo, fingir não será mais o bastante.

Dessa forma, seja sincero contigo e com sua pessoa amada. Se ela compreender suas particularidades e limitações, é sinal que ela está preparada para um amor intenso e verdadeiro junto a você.

4. Respeita a opinião dos outros

Na sequência, se você é alguém que respeita as opiniões das pessoas ao seu redor, isso indica que você está se preparando para o amor.

Isso porque o respeito é fundamental para que um relacionamento funcione da melhor forma possível.

5. Bem resolvido com relacionamentos passados

Ficar preso em sentimentos e momentos vividos com outras pessoas é um péssimo sinal para quem está procurando um amor intenso. Afinal, como dar este próximo passo se ainda há amarras com o passado?

Portanto, é fundamental estar bem resolvido com seus relacionamentos, entender que a porta se fechou para este outro alguém e seguir em frente, rumo a um amor sincero.

6. Amor próprio

Por último, mas o mais importante: antes de dizer que está pronto para amar outra pessoa, você deve amar a si mesmo.

Se você entende que merece o melhor, sem se limitar ao comodismo, é sinal que existe uma vontade de distribuir esse sentimento com toda a vontade e determinação que é necessária para ser feliz com um amor sincero e intenso.

