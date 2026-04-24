Entenda por que o ralo do banheiro não deve ser lavado com água fervendo, segundo especialistas

Uma solução que parece inofensiva pode estar danificando sua casa aos poucos — e o problema pode aparecer quando já for tarde demais

Daniella Bruno - 24 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

No dia a dia, muitas soluções caseiras parecem práticas e eficientes, principalmente quando o assunto é limpeza doméstica.

Afinal, quem nunca recorreu a métodos rápidos para resolver pequenos problemas em casa, como odores desagradáveis ou escoamento lento da água?

No entanto, nem toda solução popular é realmente segura. Algumas práticas, apesar de comuns, podem gerar consequências silenciosas e até prejuízos estruturais.

É o caso do hábito de jogar água fervendo no ralo — uma atitude aparentemente simples, mas que pode trazer riscos significativos.

O risco invisível dentro dos canos

À primeira vista, despejar água fervente no ralo parece uma forma eficiente de limpar ou desentupir. No entanto, especialistas alertam que essa prática pode comprometer diretamente a estrutura da tubulação.

Isso acontece porque a maioria dos encanamentos modernos é feita de PVC. Embora o material seja resistente, ele não suporta temperaturas extremas. Como resultado, o calor intenso pode deformar os canos, alterando seu formato original.

Além disso, o problema não para por aí. O calor também afeta as conexões, especialmente os anéis de vedação de borracha.

Com o tempo, essas peças podem ressecar, perder eficiência e provocar vazamentos ocultos. Consequentemente, infiltrações podem surgir em paredes e pisos — muitas vezes sem sinais imediatos.

Enquanto isso, em tubulações mais antigas, o risco é diferente, mas igualmente preocupante. O choque térmico causado pela água fervente pode provocar rachaduras em materiais como metal, barro ou até mesmo em ralos de cerâmica.

O efeito contrário na limpeza

Outro ponto importante envolve a composição da sujeira no ralo, especialmente no banheiro.

Diferentemente do que muitos pensam, o entupimento raramente está ligado apenas à sujeira superficial.

Na prática, resíduos como gordura corporal, restos de sabonete e cabelo são os principais responsáveis pelo problema. Nesse sentido, a água fervente até derrete temporariamente a gordura. Porém, logo em seguida, ocorre um efeito contrário.

À medida que a água esfria dentro dos canos — o que acontece rapidamente — a gordura volta a endurecer.

Dessa forma, ela se acumula em pontos mais profundos da tubulação. Como resultado, o entupimento se desloca e se torna ainda mais difícil de resolver.

Além disso, é importante destacar que o cabelo, um dos maiores vilões do ralo, não sofre qualquer alteração com a água quente. Ou seja, o problema principal continua intacto.

Alternativas seguras e eficazes

Diante desses riscos, especialistas recomendam métodos mais seguros e igualmente eficientes para manter o ralo limpo.

Primeiramente, a água morna já cumpre bem o papel de ajudar na dissolução de resíduos leves, sem agredir a estrutura dos canos. Portanto, optar pela temperatura controlada é uma escolha mais inteligente.

Em seguida, misturas caseiras como bicarbonato de sódio com vinagre se destacam. Essa combinação cria uma reação efervescente que ajuda a soltar sujeiras acumuladas nas paredes da tubulação.

Além disso,a limpeza mecânica continua sendo essencial. Retirar cabelos manualmente ou utilizar protetores de ralo evita o acúmulo de resíduos e reduz significativamente o risco de entupimentos.

Por fim, a manutenção preventiva faz toda a diferença. Pequenas atitudes no dia a dia evitam problemas maiores no futuro e eliminam a necessidade de soluções agressivas.

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