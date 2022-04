Goiânia terá desfiles de escolas de samba para quem for curtir o Carnaval na cidade

Para quem pensa que os desfiles de Carnaval ocorrem apenas em São Paulo e Rio de Janeiro, está enganado.

Começa a partir desta quarta-feira (20), a apresentação e desfile de escolas de samba em Goiânia. O evento segue até o dia 24 deste mês e contará com a presença de mais de oito equipes em sete bairros do município.

A abertura do festival começa a partir das 19h, no Cine Goiânia Ouro, localizado na Rua 3, no Centro da cidade. Na programação de estreia, estão previstos os concursos de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval e o desfile da escola Acadêmicos do Samba.

Já na quinta-feira (21), às 17 horas, acontece a apresentação da instituição Flora do Valle na própria sede da agremiação que fica na Rua 20, Vila Yate.

Na sexta-feira (22), dois desfiles estão marcados para acontecer. A associação Mocidade do Samba se apresenta às 18 horas na Avenida Dário Vieira Machado, no Jardim Balneário Meia Ponte. E às 19h, a escola Beija-flor desfila na rua 1060, no Setor Pedro Ludovico.

No penúltimo dia de evento, cinco escolas tomarão conta das ruas de Goiânia, a partir das 17h: Blocão (Rua 1.018, Setor Pedro Ludovico), Lua a Lá (Avenida Vale dos Sonhos, no Bairro São Domingos); Mocidade do Samba (Avenida Dário Vieira Machado, Jardim Balneário Meia Ponte); Brasil Mulato (na Rua 1060, Setor Pedro Ludovico) e Rainha de Goiás (Avenida dos Ipês, no Garavelo).

No último dia de programação (24), o Bloco da Diversidade se apresenta na Praça Universitária, às 15h, juntamente com as escolas Mocidade do Samba, no Balneário Meia Ponte, e Rainha de Goiás, no Garavelo.

Além disso, as secretarias de Saúde do Município e do Estado distribuirão mais 10 mil preservativos e farão testagem rápida de HIV e Sífilis.