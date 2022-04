Mais de 40 milhões de pessoas podem ter direito ao saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), liberado pelo Governo Federal neste mês de abril.

Assim, é possível que o cidadão interessado faça uma consulta para saber se tem direito ao benefício, que oferece até R$1 mil de contas ativas e inativas do FGTS.

Dessa forma, confira aqui se você pode ser uma das pessoas que podem sacar essa quantia e como descobrir se você de fato pode recebê-la.

Mais de 40 milhões de pessoas podem consultar benefício liberado pelo Governo Federal; veja como

Primeiramente é importante pontuar quem pode fazer o saque emergencial do FGTS. Sendo assim, podem sacar aqueles que tem ou já tiveram um emprego de carteira assinada.

Isso porque todos os meses o empregador desconta uma porcentagem do salário do funcionário e deposita na conta do fundo.

Além disso, para cada trabalho formal, existe uma conta diferente e, por isso, a mesma pessoa pode ter várias.

Com isso, o benefício será disponibilizado a partir desta quarta-feira (20). Vale destacar que o calendário de depósitos serão feitos de forma escalonada até o dia 15 de junho.

O dinheiro será disponibilizado a partir do mês de nascimento dos trabalhadores. Sendo assim, nascidos em janeiro poderão fazer o saque primeiro, enquanto os que fazem aniversário em dezembro serão os últimos.

No entanto, caso o interessado perca o prazo estabelecido pelo calendário, não tem problema. Isso porque a quantia poderá ser sacada até o dia 15 de dezembro de 2022.

Como consultar

De forma virtual, é possível fazer a consulta no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS, que pode ser baixado gratuitamente no celular pela Apple Store ou Play Store.

Na página da Caixa Econômica, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep) ou usar a Senha Cidadão. A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS.

Quem tiver o SMS cadastrado no site vai receber o valor do saque por mensagem no celular.

Outra forma de fazer uma consulta, de forma gratuita pelo celular ou pelo telefone. Basta digitar o número 0800 726 0207, para falar com a Central de Atendimento CAIXA Cidadão.

O atendimento virtual está disponível 24 horas por dia. Mas para falar com uma pessoa, a ligação deve ser feita entre segunda e sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Como esse telefone também oferece acesso às informações de outros benefícios, clique na opção 6 para ter dados sobre o FGTS.

Depois, aguarde na linha para ser atendido. Durante a ligação, é necessário confirmar sua identidade, por meio da data de nascimento e o número do CPF.

A identificação também pode ser feita a partir do número do NIS. Assim, é possível saber se você tem direito ao saque e conferir a data em que o dinheiro será liberado.

