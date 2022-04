Goiânia é uma das capitais do Brasil com o menor número de pessoas obesas no país

Um ranking publicado pelo Ministério da Saúde (MS) indica que Goiânia é uma das capitais brasileiras que menos sofrem com obesidade na população adulta.

Os dados foram reunidos na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (Vigitel), que monitora fatores de risco e meios de proteção para doenças crônicas, através de investigações via telefone.

Dessa forma, os números coletados em 2021, apontaram que 56,29% dos goianienses com mais de 18 anos estão acima do peso ideal.

Com isso, a cidade está no 19º lugar do ranking nacional, que é liderado por Porto Velho (RO), com 64,41%. Na sequência, estão Manaus (AM) com 63,46% e Porto Alegre (RS), com 62,16%.

O estudo revela também que a população masculina da capital goiana é a que mais sofre com obesidade. Conforme a Vigitel, 62,14% dos homens estão com sobrepeso. Já entre as mulheres, esse índice é de 51,17%.

De modo geral, os números apontaram que as pessoas na faixa etária entre 45 e 54 anos (com 64,39%) e de 55 a 64 anos (com 64,06%) são as que mais estavam acima do peso ideal.