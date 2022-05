Com a produção de SP encerrada, CAOA volta os olhos para Anápolis

Os olhos da CAOA nunca estiveram tão voltados para Anápolis como agora. Com a produção de Jacareí (SP) encerrada nesta semana, a unidade do DAIA passa a ser a única no país a produzir os SUVs Tiggo 5x, Tiggo 7 Pro e Tiggo 8 da Chery.

E ao contrário do que ocorreu no estado paulista, em que ao menos 500 funcionários terão os vínculos rescindidos, por aqui há a perspectiva de novas contratações. Isso porque a CAOA garantiu ao mercado que está mantida a meta de comercializar 60 mil unidades no Brasil em 2022.

Investimentos que já estavam previstos dentro do orçamento de R$ 1,5 bilhão que a montadora anunciou para Anápolis ainda em 2020, após a reinserção do Centro-Oeste na política de incentivos fiscais para o setor automobilístico.

Tempo

O Cartório Eleitoral de Anápolis consolidará os dados sobre o eleitorado do município até o início de junho.

Isso porque existe um prazo de análise interna para os requerimentos diversos enviados ao órgão nos últimos dias.

Até o momento, Anápolis tem cerca de 270 mil eleitores aptos a votar em outubro.

Vinculação 1

Emenda do deputado estadual Antônio Gomide obriga o Estado de Goiás a sempre pagar pelo menos o mesmo valor pago pela União aos alunos contemplados por fomentos a nível federal.

O texto já foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado.

Vinculação 2

Ainda sobre Gomide, o ex-prefeito tem reforçado desde o início do ano que é um deputado estadual de Anápolis.

Já o irmão Rubens Otoni tem adotado um discurso de deputado municipalista, embora a maior base do deputado federal continue sendo a mesma do caçula.

Incomodado

As notas da seção Rápidas têm causado especial incômodo em um ex- assessor petista, demitido de um gabinete da Alego por assédio moral.

Foi preferível mandá-lo embora antes que todo o gabinete pedisse para sair por não aguentar mais cobranças exageradas e humilhações cruéis.

Atualmente, ele bate cartão na Câmara de Anápolis após encontrar um chefe com mais afinidade.

Transição

O Portal 6 deve anunciar em breve uma mudança na redação de Anápolis. Até o momento, os dois atores envolvidos estão encarregados em garantir uma transição pacífica e suave.

Nota 10

Para o antigo Brick House, que deve assumir de vez o caráter de boate e deixar de vez o lado bar.

Anápolis precisa mesmo de mais locais exclusivamente de entretenimento.

Nota Zero

Para a Enel Goiás, que deixou setores da capital como o Bueno, Marista e Universitário quase 02h sem energia elétrica na noite de quinta-feira (05).