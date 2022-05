Comer alimentos de alta qualidade, que contenham vitaminas, minerais e antioxidantes, nutre o cérebro e o protege do estresse oxidativo, os famosos radicais livres. Esses tais radicais podem danificar as células e provocar problemas cognitivos e de memória. Foi por isso que hoje listamos alguns alimentos que fazem bem para o cérebro para você incluir em sua rotina!

6 alimentos que fazem bem para o cérebro e você nem fazia ideia:

1. Chá verde

Se você está acostumado a tomar chás, adicione esse em sua rotina. O chá verde possui cafeína, assim, além de melhorar o estado de alerta, melhora o humor, memória e aumenta a concentração. E não para por aí, essa bebida possui uma substância chamada L-teanina que é um aminoácido importante para aumentar a atividade de neurotransmissores, como o GABA, que reduz a ansiedade e contribui para a sensação de relaxamento do corpo.

2. Salmão

Os peixes, no geral, são excelentes atuantes em nosso cérebro. Mas em especial o salmão temos uma alta taxa de ômega 3, essencial para construir células cerebrais e nervosas. Elas funcionam no aceleramento das respostas do cérebro, facilitando o aprendizado e melhorando a memória.

3. Chocolate preto

Para os fãs de doce, não fiquem tristes! O chocolate preto é rico em flavonóides, catequinas e epicatequinas que têm ação antioxidante reduzindo os danos nas células do cérebro e estimulando a oxigenação. Isso tudo acaba ajudando no aprendizado e diminuindo o declínio mental natural do envelhecimento.

4. Sementes de abóbora

Acredite ou não, mas as sementes de abóbora são excelentes antioxidantes. Elas possuem ácidos fenólicos e flavonóides que inibem a ação dos radicais livres nas células cerebrais e diminuem os danos no cérebro. Você pode consumi-las assadas, cozidas, tostadas e moídas.

5. Tomate

Essa deliciosa fruta, figura marcante nos lares brasileiros, possui licopeno e fisetina. Essas substâncias têm ação anti-inflamatória e antioxidante ajudando a reduzir a inflamação dos neurônios e o estresse oxidativo causado pelos radicais livres. Ou seja, o tomate ajuda a prevenir doenças que afetam o cérebro como Alzheimer, isquemia cerebral e convulsão.

6. Levedura de cerveja

Por último e não menos importante, não precisa deixar sua cervejinha de lado para ter uma boa saúde do cérebro. No geral, a levedura de cerveja é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, proteínas e minerais, que ajudam a melhorar as condições de transmissão da informação dos neurônios, melhorando a capacidade de memória.

