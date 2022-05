Após dois anos suspenso, Goiânia Noise retorna em grande estilo à capital

Um dos principais festivais de rock do Brasil, o Goiânia Noise está de volta após dois anos suspenso devido à pandemia da Covid-19.

A partir desta sexta-feira (20), os admiradores do evento poderão conferir a maratona de quase 40 shows previstos para acontecer até o próximo domingo (22).

A celebração será feita no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Loja Monstra.

Ao todo, o festival contará com a presença de 38 bandas que irão se revezar entre as apresentações. Entre os nomes confirmados, estão: Terno Rei, Ratos de Porão, Casa das Máquinas, Carne Doce, Assucena, Viper, Black Pantera e Far From Alaska.

Neste ano, uma das novidades será a montagem de um terceiro palco na Esplanada do CCON. Nele, os grupos poderão gravar as apresentações realizadas.

O evento teve início na última segunda-feira (16) com foco em ações de formação e qualificação profissional nas áreas de produção por meio de palestras e oficinas.