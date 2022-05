Dois bandidos morrem após trocar tiros com a Rotam na GO-010

Um jovem, de 21 anos, e outro de 19, morreram em uma intensa troca de tiros com a Rotam na GO-010, em Senador Canedo, região Metropolitana de Goiânia, na manhã deste sábado (21).

Os dois estavam em um veículo roubado e o condutor acelerou assim que a corporação ordenou que parassem, dando início a uma perseguição.

Quando perceberam que a equipe policial estava se aproximando, pararam o carro no acostamento da via e tentaram fugir para dentro de uma mata.

Logo que os agentes desceram da viatura, foram imediatamente recebidos por disparos de arma de fogo e precisaram revidar os tiros como forma de proteção, alvejando os criminosos.

Após serem baleados, os militares retiraram as armas de perto dos bandidos para evitar que as agressões continuassem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendê-los, já que ainda estavam com vida.

Porém, logo que a equipe médica chegou ao local, os suspeitos já estavam sem sinais vitais, podendo apenas constatar o óbito de ambos.

As duas armas e o veículo, que posteriormente foi confirmado que havia sido roubado no dia 15 de maio no Distrito Federal, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.