Chega nova função no WhatsApp que será a salvação para quem gostaria de ficar invisível

Você já deve ter passado por uma situação em que gostaria de sair de um grupo no WhatsApp, mas por alguma razão ficou sem graça ou não queria notificar todos os participantes, não é mesmo? Mas com uma nova função no WhatsApp, você poderá sair de grupos sem que todos os integrantes saibam.

A nova ferramenta está em fase de testes ainda, e apenas os administradores do grupo irão saber de sua saída. Assim, não fica aquele ‘climão’ e se torna mais fácil deixar aquele grupo que você não gosta!

Usuários que acumulam diversos grupos para não ter que dar explicações sobre o motivo da saída, agora podem ficar tranquilos e sem correr o risco de serem perturbados.

Quer saber mais novidades? Leia também:

