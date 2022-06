Homem é preso após cometer loucura de amor pela namorada e ser descoberto pela polícia

Um homem foi preso em flagrante, juntamente do comparsa, após a dupla decidir furtar um banheiro químico para o utilizar como motel. O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Os suspeitos retiraram o banheiro de um caminhão que estava no Centro da cidade e as cenas foram capturadas por câmeras de monitoramento que haviam no local.

Ao serem detidos, os homens confessaram que o plano seria pegar o enorme plástico e usufruir da privacidade oferecida por ele, juntamente da namorada.

Apesar da justificativa, as autoridades não aliviaram para a dupla criminosa e autuaram os envolvidos no artigo de furto qualificado.

Agora, o idealizador do plano e o comparsa terão de responder pela ação. Não foram divulgadas as informações sobre prisão ou fiança, nem mesmo a identidade dos rapazes.