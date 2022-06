Na reta final, mais de 1,2 milhão de pessoas não se vacinaram contra Influenza e Sarampo em Goiás

O público-alvo que deve tomar as vacinas contra a gripe e o sarampo tem até esta sexta-feira (24) para comparecer nas salas de vacina do estado para garantir as doses.

Após mais de dois meses de campanha, a cobertura passou longe dos 90% desejados pelo Ministério da Saúde e mais de 1,2 milhões de pessoas dos grupos prioritários ainda não receberam os imunizantes. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

No caso do sarampo, o índice de vacinados é de apenas 37,06%. São 281.190 mil crianças e 124.742 profissionais de saúde sem a proteção contra o vírus.

A mesma situação acontece com a imunização contra a Influenza, com 51% de cobertura. Das 858.265 doses aplicadas, apenas 39% das crianças, 58% dos profissionais de saúde, 56% dos idosos e 33% das gestantes e puérperas estão vacinados. Somente os povos indígenas atingiram percentual de 100% de imunização. No total, 826.070 não compareceram aos postos de saúde para tomar as doses.

Ao Portal 6, a SES-GO ressaltou que, até o momento, o Ministério da Saúde não publicou nenhum documento referente à extensão da campanha. Além disso, a pasta reitera a importância de coberturas vacinais adequadas e homogêneas para prevenção de doenças imunopreveníveis.

A infectologista Letícia Aires reforçou a necessidade da imunização, sobretudo nesta época do ano. “Com a queda de temperatura, período em que aumentam as doenças respiratórias, é a vacinação para os grupos prioritários, que são os indivíduos que têm o maior risco de adoecer com formas graves e necessitar de hospitalização, que impede um colapso”, enfatizou.