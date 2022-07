Atacadista abre a 5ª loja e mais de 300 vagas de emprego em Goiânia

O Assaí Atacadista abriu 317 vagas de emprego para diversos cargos na 5ª loja da rede em Goiânia. Os novos funcionários irão atuar na nova loja da rede, que deve ser inaugurara em breve.

Segundo a empresa, todas as posições de trabalho podem ser elegíveis a pessoas com deficiência. O nível de formação e experiência exigido será de acordo com a área de candidatura.

As vagas são para os seguintes cargos: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, fiscal de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro e auxiliar de açougue.

O primeiro passo para participar da seleção é realizar o cadastro, que será feito apenas de forma online. Quem tiver interessado deve acessar o site de expansão da empresa e se candidatar para a área desejada. As inscrições vão até o dia 19 de agosto.

A escolha dos novos funcionários será feitas em duas partes, pela internet e após isso, presencialmente. Os documentos exigidos na primeira etapa são; RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.