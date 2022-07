Suspeito de matar homem a facadas antes de ir para a igreja é preso em Anápolis

Um homem, de 48 anos, foi preso temporariamente nesta quinta-feira (14), no bairro São João, na região Sul de Anápolis, suspeito de ter matado uma pessoa a facadas.

O crime aconteceu no dia 26 de junho, depois do acusado ter saído de casa para beber. À época, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher, que contou que o suspeito voltou para casa coberto de sangue e com uma faca em mãos.

O homem disse à ela que matou uma pessoa na região e, depois, descartou a arma numa fossa. Ele ainda trocou as roupas sujas com sangue da vítima e foi para a igreja.

Aos militares, a testemunha afirmou que conhecia a vítima e que a encontrou já sem vida nas proximidades da residência em que mora. Ela ainda entregou as roupas sujas do investigado nas mãos dos policiais.

Na época, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para tentar recuperar a faca usada no crime, mas não foi possível.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) considerou que as evidências apontam que foi o homem quem cometeu o crime.