Unimed abre inscrições para seleção de novos médicos cooperados

A Unimed Anápolis está com inscrições abertas para a seleção pública para filiação de médicos. O processo é realizado pela Faculdade Unimed.

As inscrições estão abertas a partir do dia 18 de julho de 2022 (segunda-feira) até às 17h do dia 04 de agosto de 2022 (quinta-feira).

São oferecidas 48 vagas, distribuídas pelas especialidades e áreas de atuação de abrangência da Unimed Anápolis.

O processo seletivo prevê a realização de cursos online, prova objetiva e prova de títulos. A prova objetiva será realizada no dia 04 de setembro de 2022.

Todas as regras para participação estão disponíveis para consulta no edital no 001/2022, no link https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/processo-seletivo.

Interessados devem ler atentamente e, em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone 0800 702 1301.