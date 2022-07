‘Friozinho’ chega a Goiás neste fim de semana e atinge regiões Sul, Sudeste e Central

Goiás deve ter leve queda nas temperaturas neste fim de semana, segundo previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O alerta fica principalmente para os municípios da região Sul, Sudoeste e parte da Central do estado, onde estão municípios como Goiânia e Anápolis.

Ao Portal 6, o gerente do Cimehgo, André Amorim, explica que o tempo mais ameno se deve ao avanço, ainda que fraco, do ar frio de origem polar. “Esse fenômeno vem se deslocando pelo país, mas não chega com tanta intensidade. Com exceção de alguns graus a menos, o tempo segue praticamente igual, seco e com baixa umidade do ar lá embaixo”, detalha.

No caso de Cristalina e Rio Verde, por exemplo, as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de 10º nos próximos dias neste sábado (30) e domingo (31). Nas demais regiões, conforme aponta o meteorologista, a variação será tímida.

“Aqui no Centro, teremos pouca mudança. Em Anápolis, onde já é costume ter temperaturas mais amenas, chegaremos a mínima de 12ºC em regiões mais rurais e a máxima fica abaixo dos 30 graus. Já Goiânia não deve mudar muito do cenário atual, entre 13ºC e 30ºC”, revela.

Os destaques seguem sendo a amplitude térmica, como também a queda no índice da umidade relativa do ar no período da tarde. “É preciso se hidratar e ficar atento a reações alérgicas, comuns à época”, aconselha.

Calorão vem aí

Os primeiros dias de agosto não terão alterações no tempo, conforme avaliação do Cimehgo. Porém, a partir da segunda semana, os goianos podem esperar a escalada nos termômetros.

“Perderemos aquele momento mais frio da manhã e as máximas devem chegar a 40ºC. O calorão segue até as chuvas começarem para valer, em meados de outubro”, aponta.