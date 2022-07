Maraísa solta xavecada em Elon Musk e o convida para visitar Goiânia

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, conseguiu atiçar os ânimos dos internautas ao longo da semana após mandar uma indireta ‘picante’ ao bilionário Elon Musk.

Tudo começou após o dono da empresa Tesla, negar os rumores sobre uma suposta relação extraconjugal com a mulher de Sergey Brin, co-fundador do Google, afirmando que “não faz sexo há séculos”.

Depois da revelação, a sertaneja não perdeu tempo e decidiu dar uma xavecada no empresário, pelo Twitter, falando que os dois “tem muitas coisas em comum” e convidando Elon para a casa dela em Goiânia.

Hi Lonlon, don’t be sad! We know the good you do for humanity, even come and see my house here in Goiania BR, everyone here loves you including me! You’re THE BEST! https://t.co/LTyCJv188z

— Maraisa 🦋 (@Maraisa) July 28, 2022