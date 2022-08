Assistir séries na Netflix pode ser um programa e tanto, ainda mais para quem está de folga ou em um domingo cheio de preguiça.

Esse momento pode ser aproveitado para ver produções sobre temas mais complexos e levantar discussões em sua mente sobre perspectivas fora do seu comum.

Foi pensando nisso que listamos algumas séries que só quem é inteligente mesmo vai entender. Veja!

6 séries na Netflix que toda pessoa inteligente precisa assistir:

1. Mindhunter

Começando nossa lista, temos essa grandiosa produção norte-americana de drama policial criada por Joe Penhall, e baseada no livro Mind Hunter.

Na série encontramos dois agentes do FBI que expandem as fronteiras da ciência criminal nos anos 70, após um perigoso mergulho no universo da psicologia do assassinato.

2. Por Trás de Seus Olhos

Produzida pela equipe de The Crow e também baseado em um livro, essa série traz uma mãe que se envolve em um jogo perigoso ao ter um caso com o chefe enquanto faz amizade com a enigmática esposa dele.

3. House of Cards

Em House of Cards temos uma história onde são ultrapassados os limites para satisfazer o desejo de um homem que ambiciona governar o mundo.

Assim, o congressista Francis Underwood e sua mulher, Claire, fazem de tudo para conquistar seus objetivos em um mundo político recheado de ganância, corrupção e luxúria.

4. O Alienista

Baseada no livro best-seller de Caleb Carr de 1994.

O Alienista se passa em 1896, em que o psicólogo Laszlo Kreizler recebe do comissário de polícia Theodore Roosevelt a missão de capturar um assassino que está aterrorizando Nova York.

5. Black Mirror

Black Mirror é uma série de ficção que faz alusões ao comportamento das pessoas diante das tecnologias.

6. Maniac

Por último, temos essa série de humor ácido em que, para tentar solucionar seus conflitos, Owen e Annie se candidatam para experimentar uma nova droga farmacêutica que tem o poder de alterar o subconsciente do usuário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!