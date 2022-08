Sicredi Celeiro Centro Oeste tem novo Conselho Fiscal para os próximos anos

O Conselho Fiscal da Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste, eleito pelos associados na Assembleia Geral Ordinária de 2022, tomou posse no último dia 28 de julho, em reunião realizada na sede da instituição, em São Gabriel do Oeste (MS). Na solenidade foram empossados como conselheiros Hernando Belafonte e Jones Roberto Galeazzi, ao lado de Fabio Renato de Limar Carlos, Luiz Aparecido Melo, Nilo Alves Ferraz e Sergio Luiz Alves, que renovam suas atribuições no Conselho por mais um mandato.

O ato de posse foi conduzido pelo presidente da Cooperativa, Jaime Antonio Rohr, que explicou que o mandato do novo Conselho Fiscal possui validade de três anos e representa um dos pilares para manutenção da transparência da administração e do fortalecimento do cooperativismo. “Momento de agradecer o empenho de todos que contribuíram com o desenvolvimento da cooperativa e de dar boas-vindas aos novos conselheiros, que assumem conosco a responsabilidade de buscar soluções financeiras aos nossos associados, com uma visão pautada na sustentabilidade e com o compromisso social de ajudar no crescimento das comunidades onde estamos presentes”, comentou.

Atuando como Conselheiro Fiscal desde 2010, Edemar Sanagiotto, finaliza seu mandato neste ano, deixando uma mensagem de gratidão e reforçando o desejo de sucesso para seus sucessores. “São doze anos de crescimento pessoal e profissional junto com a Cooperativa. Nesse período, pude acompanhar de perto a evolução da instituição e dos nossos associados, mesmo diante dos inúmeros desafios. É gratificante olhar para trás e ver o quanto aprendemos, crescemos e nos reinventamos juntos. Deixo o Conselho, mas sigo firme como associado Sicredi, auxiliando a instituição no que estiver no meu alcance. Minha gratidão a todos e o desejo de sucesso e de um mandato independente, transparente e harmônico”, disse.

O contador Jones Roberto Galeazzi, de Chapadão do Sul, assume o mandato de contador pela primeira vez, na expectativa de poder contribuir ainda mais com a Cooperativa. “Gostaria de agradecer a oportunidade que os associados me deram e espero retribuir a confiança, entregando um mandato de muito trabalho e transparência. Sou associado há muitos anos e espero que minha experiência como contador venha contribuir ainda mais com o Conselho Fiscal”, reforço o novo conselheiro.

Os conselheiros fiscais são associados, eleitos pela assembleia de sócios, que assumem o papel de fiscalização e controle dos atos estatutários e contábeis da Cooperativa, agindo como auditores internos, sendo de competência do Conselho, dentre outras atribuições: exercer assídua vigilância sobre as operações, atividades e serviços da Sicredi Celeiro; examinar e apresentar à Assembleia Geral parecer sobre o balanço anual e contas que o acompanham, bem como o cumprimento das normas e exigências das autoridades monetárias e dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões de seus trabalhos.

Além do presidente da Cooperativa, a solenidade contou com a participação do vice-presidente, Cláudio Régis Andrighetto Filho, do diretor executivo, Eduardo Duarte Gonçalves, do diretor de operações, Sérgio Aparecido da Silva Coelho e dos membros do Conselho de Administração.

GESTÃO 2022 ATÉ ASSEMBLEIA GERAL DE 2025

Conselheiros efetivos: Luiz Aparecido de Melo, Sergio Luiz Alves e Jones Roberto Galeazzi. Suplentes: Nilo Alves Ferraz, Hernando Belafonte e Fábio Renato Lima Carlos.