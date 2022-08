Com papéis distintos na participação de uma tentativa de feminicídio, um policial penal e um ex-oficial das Forças Armada, além de um comparsa foram presos nesta terça-feira (09) nas cidades de Valparaíso de Goiás e no Gama – cidade satélite de Brasília.

A investigação começou quando a Delegacia Especializada da Mulher (DEAM) de Formosa iniciou a apuração de uma tentativa de feminicídio e um roubo ocorrido no município no dia 08 de dezembro de 2021.

Na ocasião, a vítima estava esperando uma carona próxima à casa quando um homem se aproximou armado, lhe tomou o celular e, em seguida, efetuou 05 disparos. O principal suspeito – o ex-companheiro que já havia a ameaçado anteriormente.

Sendo assim, por meio de imagens, policiais descobriram a placa do carro do criminoso – que havia sido locado de uma empresa no Aeroporto de Brasília. Conforme a locadora, o policial penal teria alugado às 1h08 e, logo em seguida, passado o veículo a outras duas pessoas – sendo um deles um ex-oficial das Forças Armadas.

Para despistar a investigação, o policial penal voltou para a própria casa, localizada no Gama, enquanto que os comparsas foram executar o crime – quando o ex-oficial efetuou os disparos de arma de fogo.

Os 03 envolvidos na prática delitiva foram presos preventivamente e se encontram presos no CPP, na cidade de Formosa (GO), à disposição da justiça.