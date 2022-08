Não saber falar uma outra língua costuma ser um grande problema na hora de tirar do papel aquele sonho de viajar para outros países. Mas hoje o seu problema acabou, porque trouxemos uma lista de países que falam português.

Que, inclusive, é bastante conhecido por ser romântico e ocupa o quinto lugar na lista dos idiomas mais falados em todo o mundo.

Sem delongas, vamos lá!

6 países que falam português e você provavelmente não sabia:

1. São Tomé e Príncipe

Começando nossa lista, São Tomé e Príncipe é um um país insular africano considerado um verdadeiro paraíso tropical.

A região impressiona com uma cadeia vulcânica com rochas e formações de corais, além das mais belas florestas tropicais e praias.

2. Angola

Localizada na costa ocidental da África, a Angola é um país vibrante, de belezas naturais, arquitetura, contrastes e culinária peculiar.

Sem contar que a cultura do país é algo marcante e a música anuncia a riqueza artística do país, como os ritmos do kizomba, semba, rebita, cabetula e kilapanga.

3. Moçambique

Moçambique é famoso por oferecer uma combinação entre o turismo de sol e praia com o safári.

Muitos turistas procuram as águas do Oceano Índico para mergulhar e florestas selvagens para explorar.

4. Guiné-Bissau

Para quem quer um país com um patrimônio cultural de dar gosto, a pedida é Guiné-Bissau, rico e diversificado.

Basicamente, as diferenças étnicas e linguísticas produziram grande variedade na dança, na expressão artística, na tradição musical e nas manifestações culturais.

5. Portugal

Não tem como falar de países que falam português sem citar Portugal, não é mesmo?

Sem contar que o local é uma grande mistura, você pode ir desde praia, a cidades históricas, turismo religioso, roteiro gastronômico, castelos, arquitetura e lindas paisagens!

Dá para conhecer muitas coisas diferentes em um mesmo país!

6. Timor-Leste

Encerrando nossa lista, aqui temos um país localizado no Sudeste Asiático cercado por recifes de corais repletos de vida marinha.

Viajar para o arquipélago é a garantia de muita cultura, arquitetura e monumentos de tirar o fôlego.

