Diogo Nogueira vem a Goiânia e é a atração principal de Festival de Feijoada

Para quem gosta de escutar um bom samba acompanhado de uma feijoada, já pode se preparar.

No dia 10 de setembro o cantor e compositor Diogo Nogueira estará em Goiânia para participar do festival “Feijoada Aporca”. O evento começa às 13h, no Laguna Gastrobar.

Os interessados em participar da festividade podem adquirir o ingresso por meio do site Tickteou com valores que variam de R$ 190,00( para meia entrada) e R$ 380 (inteira).

Além do cantor, outras atrações como Chama Q Noix, Mara Cristina, Enjoy, Categoria de Base e Bogottá também já estão confirmadas para comparecer no evento.

A festividade marca o retorno da “Feijoada Aporca”, após dois anos suspensos devido à pandemia da Covid-19 no país.