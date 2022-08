Vídeo com Bolsonaro tentando tirar celular de manifestante viraliza nas redes sociais; assista

Chamado de “tchutchuca do Centrão”, o presidente Bolsonaro tentou tomar o celular de um manifestante na manhã desta quinta-feira (18).

As cenas, que ganharam as redes sociais, foram registradas perto do cercadinho, em frente ao Palácio do Alvorada.

Reclamando de ter sido agredido, o jovem também chamou o presidente de “covarde” e “safado”.

Seguranças cercam o jovem e o afastaram de Bolsonaro logo após a confusão.

O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre o episódio.