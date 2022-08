Bebê nasce dentro de casa com ajuda do Corpo de Bombeiros, em Goiânia

Equipes do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Goiânia tiveram uma missão um pouco fora do habitual na manhã desta segunda-feira (22), no Setor Leste Vila Nova.

Eles foram chamados às pressas para auxiliar um parto de emergência de uma grávida de 21 anos.

Ao chegar ao local perceberam que a parturiense já estava em estado avançado de trabalho de parto.

Com a ajuda dos militares, o bebê, do sexo masculino, nasceu dentro de casa.

Mãe e filho receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para avaliação médica. Ambos passam bem.