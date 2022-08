Cansado de “esperar”, quarentão compra boneca para namorar e se diz apaixonado

Um homem, de 49 anos, tem chamado bastante atenção nas redes sociais após tornar público o relacionamento íntimo que mantém com uma boneca de pano, chamada Natalia.

A identidade dele não foi divulgada no perfil que utiliza no TikTok, porém, a rotina do casal e a chegada dos dois filhos de pano são sempre compartilhadas.

“Se não fossem as bonecas, eu não teria ninguém. Não posso ficar sozinho”, foi o que disse o homem, em uma das publicações realizadas.

“Com minha filhinha, assistimos TV e conversamos sobre tudo. As pessoas não sabem o quanto eu a amo. Pretendo me casar”, comentou.

Apesar de toda felicidade com a família criada, muitas críticas começaram a ser jogadas nos comentários das publicações, o que deixou o quarentão mal.

A alternativa encontrada foi impedir a opção dos seguidores comentarem os posts. “Se não tenho um parceiro de verdade, continuo assim, mas não posso ficar sozinho”, se justificou.

Atualmente, ele faz questão de ressaltar que somente após a chegada de Natalia e a realização do sonho de ter alguém, é que descobriu o que é amor. Veja!