Notícia nada boa para a previsão do tempo no fim de semana em Goiás

Para aqueles que esperavam curtir um tempo mais aprazível neste fim de semana, ao ar livre ou em casa, a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) não é nada animadora.

Ao contrário das últimas semanas, que contaram com ar frio de origem polar para ajudar a “segurar” a alta nos termômetros, os próximos dias não possuem grandes alterações nas condições do tempo. A massa de ar seco que prevalece sobre Goiás mantém a estabilidade em todas as regiões e o sol predomina.

No período da tarde, o alerta para temperaturas elevadas e a umidade relativa do ar em níveis desérticos continua. Alguns municípios, principalmente os localizados no Norte e Oeste goiano, pedem uma atenção maior já que a umidade ficará na casa dos 12% – o que já é considerado nível de alerta/emergência.

Para a sexta-feira (08), a previsão para Goiânia é de céu claro com variação entre 19º C, pela manhã, e 34º C, no auge da tarde. Na capital, a umidade relativa do ar ficará entre 14% e 55%.

O cenário é ligeiramente melhor em Anápolis, em que a mínima será de 17ºC e a máxima de 29ºC. Já a umidade do ar gira em torno de 16% a 55%.

A região completa 116 dias sem chuva nesta quinta-feira (08). Segundo o Cimehgo, o Sul e Sudoeste do estado podem registrar precipitações nas próximas semanas, mas o volume será insuficiente para tornar o tempo mais ameno.