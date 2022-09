Feiras especiais de Goiânia vão ganhar banheiros em formato de trailer

As feiras especiais de Goiânia passarão a contar com sanitários em formato de trailer a partir deste mês. Os equipamentos irão substituir os banheiros químicos e não terão custos para os visitantes e feirantes.

O projeto da Prefeitura de Goiânia vai atender, neste primeiro momento, 32 feiras na capital. O funcionamento, segundo a administração, ocorrerá no período de terça-feira a domingo.

A primeira unidade foi entregue neste sábado (10), na Feira da Lua, realizada na Praça Tamandaré. O projeto-piloto conta com quatro cabines, que incluem sanitários masculino e feminino, lavatórios, espelhos, ar-condicionado, bancadas e som ambiente.

Em cada unidade, um servidor da prefeitura realizará a manutenção e higienização até o término da feira. A empresa prestadora de serviço ficará responsável pela retirada dos banheiros.

As estruturas foram escolhidas por serem mais resistentes, confortáveis e de fácil manutenção, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec). Após o projeto-piloto, a pasta quer expandir esse tipo de sanitário para todas as feiras de Goiânia.