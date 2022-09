Antes de emitir o novo Documento de Identidade Nacional, mais conhecido como novo RG, os brasileiros terão que corrigir um erro existente no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

A atualização da identidade . elimina a numeração atualmente presente no documento. Com isso, o CPF passa a ser utilizado como número de identificação único em todo o território brasileiro.

O modelo antigo acabava por acarretar um grande problema para aqueles que perdiam a documentação em um Estado diferente.

Só poderá fazer o novo RG quem corrigir este erro no CPF primeiro

Com a unificação do documento, os brasileiros terão que atualizar as informações contidas no CPF para poderem emitir o novo RG.

Como cada Estado possui uma numeração diferente da carteira de identidade, um mesmo cidadão pode acabar tendo diversos números de identificação pelo país, o que é um erro e precisa ser concertado.

Tendo em vista a necessidade de mudança, os dados do CPF podem ser atualizados de forma gratuita e online pelos brasileiros, por meio do site da Receita Federal.

Em algumas ocasiões, um “protocolo de atendimento” será gerado e os documentos do cidadão devem ser encaminhados via e-mail para a Receita.

Neste caso, para atualizar o CPF é preciso encaminhar o documento de identidade oficial com foto, a certidão de nascimento ou de casamento, um comprovante de endereço e uma selfie com a identidade em mãos.

No caso de jovens com 16 ou 17 anos que a solicitação da atualização tiver sido feita pelos pais, o solicitante terá que enviar o próprio documento de identidade oficial com foto.

Já para os menores de 16 anos, é preciso encaminhar o documento de identidade oficial com foto de um dos pais que tiver realizado a solicitação, assim como documento que comprove a tutela ou guarda do menor, conforme for o caso.

Até o momento, nem todos os Estados brasileiros estão emitindo o novo RG. Na lista dos que já fazem a emissão estão Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, Acre, Paraná e o Rio Grande do Sul.

Confira o e-mail da Receita Federal de cada uma destas regiões:

Minas Gerais: [email protected];

Distrito Federal: [email protected];

Goiás: [email protected];

Acre: [email protected];

Paraná: [email protected];

Rio Grande do Sul: [email protected]

