Inscrições abertas para vagas em mais de 100 cursos da UFG

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes em 101 cursos da Universidade Federal de Goiás (UFG).

São 890 vagas nos campi de Goiânia, Aparecida e Cidade de Goiás, e o ingresso dos aprovados será realizado no primeiro e segundo semestres letivos de 2023.

As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de dezembro deste ano pelo Portal do Candidato. Não haverá cobrança de taxa.

São três categorias de vagas oferecidas pela UFG aos interessados. A primeira é para transferência interna, ou seja, para estudantes que já estão se graduando na instituição, mas desejam mudar de curso.

A segunda é para reingresso, alunos que já se formaram na própria UFG, mas desejam voltar para outra graduação.

A terceira é para transferência de outra instituição de Ensino Superior. Ou seja, para estudantes matriculados em outras instituições que desejam ingressar na UFG.

O processo seletivo utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2009 a 2021.

Para ler o edital, clique aqui.