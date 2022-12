Por conta da Copa do Mundo, todos os brasileiros estão em festa na expectativa do hexa e orgulhosamente carregando no peito as cores da bandeira do Brasil. No entanto, mesmo estando presente por todos os lados, grande parte dos brasileiros não sabem o seu real significado.

Conforme estabelecido na Constituição Federal, a nossa bandeira é um símbolo nacional e representa a identidade da nossa nação.

Inclusive, além de muitos não saberem o significado das cores, também não se costuma saber que ela foi desenvolvida logo após a Proclamação da República, ocorrida em 1889.

Assim, a bandeira nacional foi implantada no dia 19 de novembro de 1889, depois que o presidente provisório que assumiu a gerência do país, Marechal Deodoro da Fonseca, assinou um decreto para tal feito.

Então, em clima de Copa do Mundo, trouxemos a explicação para as cores do nosso famoso símbolo nacional.

Saiba qual é o verdadeiro significado das cores da bandeira do Brasil

Antes de explicarmos o real significado das cores, vale ressaltar que o verde, amarelo, azul e branco já estavam presentes na primeira bandeira do Brasil, que havia sido rapidamente desenvolvida poucos dias após a nossa Independência, a partir de um decreto de D. Pedro, em setembro de 1822.

O símbolo do Brasil Império havia sido desenhada pelo pintor francês Jean Baptiste Debret, inspirado em bandeiras que foram usadas pelas tropas militares francesas no período da Revolução Francesa.

Agora que já sabemos um pouco sobre a história, vamos para o aguardado significado das cores vívidas que compõem a bandeira brasileira.

Verde

Bem, por mais que muitos brasileiros acreditem que o verde é inspirado nas cores das importantes matas do país, a realidade não é bem essa.

Isso porque na verdade, a cor era usada pelas primeiras civilizações que habitaram a região de Portugal conhecida como Lusitânia.

Diante deste fato, o verde representa a liberdade, mais especificamente, a liberdade dos habitantes após a invasão dos mouros que ocorreu ainda na Idade Média.

Amarelo

Aqui temos outra cor que os brasileiros costumam interpretar de forma equivocada, ao acreditarem que o amarelo está presente na bandeira representando o ouro brasileiro.

A verdade por trás dessa escolha, é que a coloração era símbolo da dinastia que a esposa do Imperados, a D. Leopoldina, fazia parte.

Além disso, o amarelo também era parte importante do brasão de armas de Portugal, mostrando mais uma vez a inspiração portuguesa.

Azul e branco

Por fim, o azul e o branco da bandeira do Brasil remontam o condado que deu origem à Portugal, o Condado Portucale.

