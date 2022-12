Casal muda o nome da filha, mas não fica satisfeito e quer trocar de novo: “esse de agora é melhor”

Um pai recorreu a um fórum online para desabafar sobre a dificuldade que tem em aceitar o nome da filha, que inclusive já foi trocado uma vez.

O homem, que não quis se identificar, explicou que, juntamente da esposa, tinha escolhido o nome Maeve para a pequena. Porém, quando a neném completou seis meses de vida, eles consentiram e mudaram para Mavis.

Apesar de afirmar gostar mais do novo título para a filha, ainda sim não está totalmente satisfeito. “Eu gosto mais do que Maeve, mas não é muito bom pra mim. Eu realmente me arrependo de não chamá-la de Olive”, disse.

“Eu amo a Mavis, ela é perfeita, mas acho que estou preocupado com ela não gostar do próprio nome um dia também”, completou.

Agora, em um impasse, o pai diz não saber o que fazer em relação a isso e pediu opiniões aos internautas.

“Se já modificou uma vez e ainda não gostou, espere que ela cresça e decida sozinha. Entendo que é algo muito delicado”, disse uma usuária do fórum virtual.