UFG abre vagas para quem quer aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão ou libras

Estão abertas as inscrições para cursos de idioma oferecidos pelo Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás (UFG). As vagas são para o primeiro semestre de 2023, em turmas de inglês, espanhol, alemão, italiano, francês e libras.

O projeto é vinculado com à Faculdade de Letras da universidade e oferece cursos para a comunidade com preços menores, duas vezes ao ano. Aos alunos que não possuem vínculos com a UFG, a matrícula custa R$ 500. Já para quem é estudante da universidade o preço é R$ 400. Os valores são pagos uma vez, pois valem para todo o semestre letivo.

Para se inscrever, basta acessar o site do Centro de Línguas e preencher o formulário do idioma desejado com os dados pessoais. A idade mínima para ingressar nos cursos regulares é 15 anos completos no ato da matrícula.

Neste ano, porém, uma novidade agrega um público mais jovem. O Centro passa a contar com uma turma “teen”, voltada para adolescentes de 12 a 13 anos. A universidade ainda oferece conversação em espanhol para nível intermediário, libras para desenvolvimento profissional e turma preparatória para o Toefl, exame que avalia o potencial de falar e entender o inglês em nível acadêmico.

As aulas, que podem ser online ou em turmas presenciais lecionadas na Faculdade de Letras, no Campus Samambaia, começam no dia 10 de março. O semestre segue até 08 de julho.