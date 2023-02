Obras do Complexo Oncológico de Goiás começam com prazo de 20 meses para entrega da primeira fase

A ordem de serviço para o início das obras do Centro Oncológico de Referência de Goiás – CORA, assinada nesta segunda-feira (13) pelo governador Ronaldo Caiado (UB), prevê a entrega da primeira etapa para setembro de 2024. Inicialmente, a estrutura será voltada ao atendimento infantil.

Com investimento de R$ 427,7 milhões de recursos estaduais, o novo hospital será erguido próximo à Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa), às margens da BR-153, em Goiânia. A área total da construção, doada pelo Governo Federal, é 44,7 mil metros quadrados.

A unidade terá 148 leitos destinados à internação de pacientes adultos e pediátricos. A inauguração dos atendimentos, contudo, avançará conforme etapas. Na primeira, será ofertado tratamento oncológico especializado às crianças e adolescentes. Na segunda fase, o tratamento especializado a adultos será ampliado e também serão oferecidos serviços e exames de prevenção para identificar, monitorar e tratar precocemente a ocorrência da doença.

O complexo seguirá o modelo arquitetônico do Hospital de Amor, em Barretos (SP), unidade que é referência nacional no tratamento a pacientes com câncer. O projeto é executado em parceria com a unidade paulista, que chegou a enviar equipe de técnicos para conhecer o local da obra.

Uma das inspirações tiradas do projeto em Barretos é a criação de uma área para convivência de pais e acompanhantes de pacientes. “Quando fui visitar o Hospital do Amor, a ala infantil é de emocionar todo mundo. A criança não sabe se está em um hospital ou num local de diversão. Por isso, é necessário uma área mais vasta, de 44,7 mil metros quadrados. Estamos recebendo o projeto a custo zero”, afirma o governador.

Caiado espera contar com o apoio financeiro de prefeitos e governadores no aparelhamento da unidade, além da participação de outros poderes. “Tenho certeza da importância dessa obra e que todos estarão à disposição para contribuir. Nós iniciamos o processo e a Assembleia Legislativa já doou R$ 6 milhões e tem os deputados federais, já que eu priorizei a obra como a mais importante de Goiás na reunião com o presidente Lula”, aponta.