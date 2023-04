Domitila Barros ganha a Prova do Líder

Após a eliminação de Cezar Black nesta quinta-feira (12), os participantes foram direto para a Prova do Líder. O BBB 23 (Globo) está na reta final e mais uma semana começa no game. Todos jogaram na prova e a dinâmica teve duas fases.

Sarah Aline, Ricardo, Larissa e Domitila disputaram a fase final, que precisou de muita agilidade dos participantes. Nesta fase decisiva, os brothers não podiam pisar no chão, apenas na base e montar uma ponte até o lado oposto, pegar cards e colocar no lugar adequado. Domitila conseguiu terminar a dinâmica mais rápido e conquistou sua primeira liderança. No VIP, a modelo levou a sister Sarah Aline.

Saiba como vai ser formado o próximo Paredão:



– Anjo imuniza;

– Líder indica;

– Casa vota: voto aberto;

– Contragolpe do indicado pelo Líder;

– Está formado o Paredão Triplo.