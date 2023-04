4 destinos incríveis onde se pode fazer a prática de rapel em Goiás

Goiás é um estado conhecido pelo ecoturismo, com diversas variedades para quem quer manter contato com a natureza.

Assim, uma das atividades muito populares é a prática do rapel, que consiste na descida de paredões e vãos livres com o uso de cordas equipamentos de segurança.

Tendo isso em vista, o Portal 6 separou alguns dos mais conhecidos e frequentados destinos para fazer o esporte radical. Confira:

Cachoeira do Funil

Um dos principais destinos do turismo radical em Goiás, a Cachoeira do Funil fica localizada no município de Mambaí, que se encontra a 500 km de Goiânia, na divisa com a Bahia.

A queda d’água é acessada pelo interior de uma caverna, pela qual o visitante deve fazer uma trilha de 200 metros – com água batendo no nível da cintura – até sair em uma das bocas do canal subterrâneo.

Dessa forma, é possível ficar por trás da cachoeira de 20 metros e aproveitar a estrutura de rochas calcáriaseui para fazer o rapel. No local, a pessoa pode também praticar o inusitado “Balanço da Dani Monteiro”.

A técnica consiste em se amarrar em uma cadeira de escalada, presa em uma corda estática, e se balançar como um pêndulo dentro da cachoeira.

Buraco das Araras

Localizado em Formosa, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), o Buraco das Araras se trata de uma gruta aberta, com dimensões impressionantes: são 105 metros de profundidade por 95 de largura.

Dentro da estrutura rochosa também se encontra uma pequena floresta, formada por samambaias gigantes – algo não muito comum no Cerrado.

Para adentrar o local, a melhor forma é por meio de um rapel negativo (sem o contato dos pés com uma superfície vertical) de 70 metros.

Ao final da “aventura”, os visitantes podem conhecer os rios e lagoas subterrâneas que se encontram dentro da gruta.

Cânion das Andorinhas

Indo para Pirenópolis, a aproximadamente 130 km de Goiânia, o Cânion das Andorinhas é mais um destino com atrativos para os aventureiros de plantão.

Lá, os visitantes encontrarão três descidas de rapel, acompanhadas por guias capacitados. Durante a atividade, os exploradores encaram diversas cachoeiras, poços e tobogãs naturais.

Não é necessário ter experiência para fazer o circuito, que dura de três a quatro horas, variando conforme o grupo de visitantes.

Cachoeira Almécegas

Por fim, adentrando a Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso se encontra a Cachoeira Almécegas, com 45 metros de altura.

Na queda d’água, os visitantes poder fazer o rapel em duas etapas, sendo a primeira delas positiva (com os pés na parede) e negativa a partir do meio do trajeto.

A recompensa vem no final da descida, quando se chega em uma piscina natural formada pelo curso da água que cai da formação geológica.