Motorista de aplicativo grava o conselho que ouviu de passageira na madrugada: “errada não tá”

Um motorista de transporte por aplicativo gravou, com uma câmera escondida no carro, um conselho de uma passageira, que acabou viralizando no Instagram.

A página Ubercaipira, do criador de conteúdo Reinaldo Duarte, exibiu uma mulher em uma viagem pela madrugada dando um conselho amoroso bem inusitado.

Em papo descontraído entre ela, a amiga no banco do passageiro ao lado e o motorista, eles conversam sobre o caso de um possível amor não correspondido que está passando.

No início do vídeo, a passageira conta que “o cara que eu quero não me quer. Eu vou ficar esperando ele? Não!”

E complementa, em tom de motivação “eu vou dar para outro. Eu não tô morta. E ele é muito feio, tá? (…) E eu sou muito de boa. Eu sou linda. Eu sou uma pessoa que respeita e tudo.”

O vídeo rendeu uma avalanche de comentários sobre a situação. A postagem atingiu mais de 42 mil visualizações.

“Essa consulta foi R$ 33 mas poderia ser de R$ 100”, postou o condutor do veiculo.

Confira o vídeo completo: