Produtor de eventos viraliza com dica debochada sobre Anápolis

Quem mora em Anápolis há algum tempo, com certeza conhece os locais tidos como os melhores – e piores – para sair e curtir, seja com família, amigos ou até em um encontro romântico.

No entanto, o DJ Natanael Fernandes, nascido e criado no município, está dando o que falar nas redes sociais após dar um “conselho” bastante inusitado, e até debochado, indicando justamente atividades para serem feitas na cidade.

“Coisas legais para fazer em Anápolis: ir embora”, brincou o rapaz, enquanto adentrava o Terminal Rodoviário rumo à capital.

Acontece que a sugestão do jovem viralizou no Instagram, onde o vídeo atingiu cerca de 5 mil curtidas e quase 400 comentários, divididos entre os usuários que concordam e os que defendem a cidade com unhas e dentes.

“Nunca deu um giro no Filostro e quer ir para Goiânia”, caçoou um. “Um quebrado que vem de ônibus e chinelo e não tem condições de ir nos lugares ‘top’. Nós de Anápolis que agradecemos”, também criticou outro.

“Podia ter feito o vídeo no aeroporto. Ah, pera aí”, concordou outro, brincando com o fato de a cidade realmente não ter sequer um aeroporto. “Segui o conselho e já estou indo”, afirmou mais um.