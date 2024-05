Amigos e familiares se comovem com morte de ex-Rainha da Pecuária: “dói pensar nessas crianças sem a mãe”

Brenda Stefany Ferreira Pires, de 30 anos, faleceu após realizar cirurgia plástica, menos de quatro meses após dar à luz à gêmeas

Thiago Alonso - 27 de maio de 2024

Brenda tinha 30 anos e era mãe de quatro filhas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Pouco mais de quatro meses após dar à luz às filhas gêmeas, a goiana Brenda Stefany Ferreira Pires, de 30 anos, conhecida por ser ex-Rainha da Pecuária de Iporá, faleceu após complicações de uma cirurgia plástica.

A vítima realizou o procedimento estético na última terça-feira (21). No entanto, logo após receber alta, começou a sentir fortes dores, que evoluíram para o óbito já no domingo (26).

Brenda, que além de designer de unhas também compartilhava momentos do dia a dia em registros no perfil pessoal, divulgou todos os detalhes do pré e pós-operatório da cirurgia plástica, o que deixou os seguidores ainda mais abalados.

Além das bebês que mal tiveram tempo para aproveitar a companhia da mãe, a mulher também deixou outras duas meninas e o marido.

Nas redes sociais, amigos e parentes da designer de unhas lamentaram a partida precoce dela.

“O céu ganhou mais uma estrela, saudades eternas”, comentou uma colega.

“Tô arrepiada, coração doendo em pensar nessas crianças tão novinhas sem mãe”, relatou uma seguidora.

“Uma grande mulher, uma ótima mãe e profissional excelente, uma grande perda”, lamentou outra.

Uma amiga próxima de Brenda também se despediu da companheira: “Um exemplo de pessoa e dona de um coração bondoso”, postou.