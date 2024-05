Marina Ruy Barbosa deixa a Globo após 20 anos e não tem contrato renovado

Segundo a Globo, o rompimento faz parte de algumas transformações do mercado e de suas novas dinâmicas de trabalho com seus talentos

Folhapress - 28 de maio de 2024

Foto: Reprodução)

Na Globo desde os 9 anos, a atriz Marina Ruy Barbosa, 28, não teve seu contrato renovado e deixará a emissora no fim deste mês de maio. A informação foi confirmada pelo canal.

Segundo a Globo, o rompimento faz parte de algumas transformações do mercado e de suas novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. A não renovação não significa o fim do ciclo. Uma nova parceria pode ocorrer em outros projetos e formatos futuramente.

O primeiro trabalho de Marina na emissora foi e 2004, na novela “Começar de Novo”. De lá para cá, a atriz participou de mais de dez outros folhetins, dentre eles “Escrito nas Estrelas” (2010), “Amor à Vida” (2013), “Império” (2014), “O Sétimo Guardião” (2017) e mais recentemente “Fuzuê” (2023).

Segundo o Notícias da TV, Marina teria recusado trabalhar no remake de “Vale Tudo”, programado para estrear no próximo ano, e teria optado por permanecer livre e fazer projetos em plataformas de streaming.