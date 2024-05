6 arraiás para não ficar de fora das festas juninas na Grande Goiânia

Até o momento, diferentes instituições confirmaram realização da tradiconal festividade

Gabriella Pinheiro - 31 de maio de 2024

Festas juninas são tradicionalíssimas no Brasil. (Foto: Goiânia Shopping/Divulgação)

Pé de moleque, quentão e as quadrilhas que compõem as tradicionais festas juninas estão prestes a movimentar Goiás com a confirmação de diferentes arraias. Na Grande Goiânia, por exemplo, festividades do tipo são o que não faltam.

Diversas instituições já confirmaram a realização do evento e prometem ‘levantar poeira’ com uma festança arretada, aliada a pratos típicos como pamonha, caldo, canjica, milho assado e espetinho.

1. Arraiá da Alego

Novamente, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) confirmou um evento dedicado para a época, o “Arraiá da Alego”.

Neste ano, a festa acontecerá no Arena Multiplace, que fica na Alameda Barbacena, no setor Vila Alto da Gloria, em Goiânia.

A festividade será realizada nos dias 26 e 27 de junho, às 19h, e é destinada aos servidores do órgão e convidados. A entrada é gratuita.

Conforme já anunciado pela organização, o evento contará com a presença dos artistas Dj Jiraya Uai e do cantor Gabriel Gava.

2. Arraiá das Minas

Voltada para o público feminino, mas aberta a todos os públicos, o Martim Cererê, que fica no Setor Sul, na capital, será palco do “Arraiá das Minas”.

O evento acontecerá no dia 09 de junho. Os ingressos podem ser obtidos por meio do site Feira das Minas a preço único de R$ 10 (2º lote).

A festividade será dividida em 3 áreas, sendo elas: cultural, zen e familiar, e contará com praça de alimentação, adoção de pets, pula-pula, bingo, just dance, brincadeiras juninas, forró, + de 90 barracas, correio elegante, cadeia, quadrilhas profissionais e improvisadas, benzimento e entre outros.

3. Arraiá do Jacques Vanier

Também na Arena Multiplace, na capital, acontecerá o tão aguardado e já conhecido no estado, “Arraiá do Jacques Vanier”.

O evento ocorre no dia 25 de junho. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e já podem ser reservados por meio do site Cultura Reservas.

Ao todo, a festa terá mais de dez atrações nacionais, além da presença de mais de 200 influenciadores de todo Brasil, sem falar na variedade de comidas típicas.

4. Arraiá da OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) também entrou no clima junino e realizará, no dia 28 de junho, o “Arraiá da OAB”.

O evento acontecerá no Centro de Cultura, Esporte e Lazer da OAB, que fica na Avenida de Furnas, no Jardim Rio Grande, em Aparecida de Goiânia.

A venda dos bilhetes já começou e podem ser adquiridos por meio do site servicos.casag.org.br. Para advogados com menos de 05 anos de inscrição e para aqueles com mais de 65 anos, o valor é R$ 50. Para os demais, o preço é de R$ 70.

Vale destacar que o evento contará com comidas típicas como canjica, milho assado, pamonha e entre outros, além de muita música.

5. Quermesse

Outra festa junina que agitará Goiânia é a Quermesse, que acontece no Shiva Alt bar, na Alameda das Rosas, no Setor Oeste.

O evento acontecerá no dia 1º de junho, a partir das 20h, mas o bar será aberto às 12h. O valor da entrada será de R$ 10.

Durante a ação, os participantes poderão aproveitar o show dos cantores Daniela Frisson, Flávia Carolina, Marcéus e Rayssa Leal, além de discotecagem com Politonidades e comidas juninas.

6. 21º Arraiá do Goiânia 2

Por fim, uma das festas juninas mais tradicionais de Goiânia também confirmou data para desembarcar na capital neste ano.

O evento acontece nos dias 6, 7, 8 e 13, 14, 15 de junho na Avenida Pedro Paulo de Souza, no Setor Goiânia 2, em frente ao Parque Leolódio de Ramos Caiado. O valor da entrada é de R$ 20.

Entre as atrações confirmadas, estão: Forró dos Santos, Matheus e Gustavo, Forró Dona Flora, Banda Caju com Sal, Trio Aristidees e Zheel só forró.

O local também contará com quadrilhas, comidas típicas de festas juninas e espaço kids.