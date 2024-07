Truque caseiro para tirar mancha de óleo da roupa sem esforço

Existe uma mistura simples capaz de remover o amarelado quando mancha e assim recuperar a peça

Magno Oliver - 07 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@dicassparavoceaqui)

Conseguir manter uma peça de roupa limpa e impecável não só contribui para o bolso, como também prolonga a vida útil do item.

No entanto, o que ninguém conta é que, com o tempo, as peças de roupa vão acumulando manchas amareladas ou mesmo alguns acidentes domésticos acabam comprometendo-as.

Assim, falando em acidentes domésticos, já aconteceu de você deixar cair óleo na sua roupa e, de repente, você não saber o que fazer para conseguir remover?

Pois calma que tem solução sim. Um tutorial com uma misturinha poderosa viralizou nas redes sociais e trouxe a luz no fim do túnel para te ajudar com essa tarefa.

Truque caseiro para tirar mancha de óleo da roupa sem esforço

Quando cai uma simples gota de óleo em uma peça de roupa, a verdade é uma única: bate aquele desespero. Afinal, muitos não fazem ideia do que usar para remover a gordura da peça sem prejudicar.

No entanto, o perfil no Instagram @dicassparavoceaqui trouxe um tutorial de limpeza que ajuda demais a lidar com a questão.

Simples e prático, você vai precisar apenas de bicarbonato de sódio, uma folha de papel toalha e um ferro de passar roupa.

Como fazer o truque para remover mancha de óleo

O primeiro passo é colocar um pouco de bicarbonato de sódio no local da mancha. Depois disso, coloque a folha de papel toalha por cima que a mágica vai começar.

No vídeo, a técnica consiste em esperar o ferro de passar roupas aquecer e, em seguida, vir com ele por cima da mancha coberta com o bicarbonato e a folha.

Pressione bem o ferro quente e depois retire o excesso de bicarbonato que ficou na peça. O truque funciona bem rapidinho. A mancha sai sem esforço.

Por fim, confira o vídeo completo da dica:

